勒布朗在汽车城底特律的季后赛中突破自我，创造了季后赛史上最令人难忘的时刻之一。在整场比赛中，勒布朗共拿下 48 分，包办了骑士队最后 30 分中的 29 分，以及包揽了球队连续得到的 25 分。克利夫兰骑士队在加时赛中两次获胜，不仅首次进入总决赛，而且让篮球世界知道詹皇已经到来。LeBron "Motor King" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在纪念那场赛事及系列赛的辉煌时刻。

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