勒布朗在洛杉矶湖人队的表现和影响力像一部卖座大片一样，吸引了大量观众、门票销售火爆、关注度极高。冠军奖杯、连破记录，詹皇的名声大噪。LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤采用厚实的棉质面料，旨在致敬他对天使之城的统治。

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