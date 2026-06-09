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LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤 - 黑

LeBron

Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤

28% 折让

勒布朗在洛杉矶湖人队的表现和影响力像一部卖座大片一样，吸引了大量观众、门票销售火爆、关注度极高。冠军奖杯、连破记录，詹皇的名声大噪。LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤采用厚实的棉质面料，旨在致敬他对天使之城的统治。


  • 显示颜色：
  • 款式： II7126-010

LeBron

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勒布朗在洛杉矶湖人队的表现和影响力像一部卖座大片一样，吸引了大量观众、门票销售火爆、关注度极高。冠军奖杯、连破记录，詹皇的名声大噪。LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤采用厚实的棉质面料，旨在致敬他对天使之城的统治。

其他细节

厚实棉料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II7126-010

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