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LeBron
Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤
37% 折让
勒布朗在洛杉矶湖人队的表现和影响力像一部卖座大片一样，吸引了大量观众、门票销售火爆、关注度极高。冠军奖杯、连破记录，詹皇的名声大噪。LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤采用厚实的棉质面料，旨在致敬他对天使之城的统治。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II7126-010
LeBron
37% 折让
勒布朗在洛杉矶湖人队的表现和影响力像一部卖座大片一样，吸引了大量观众、门票销售火爆、关注度极高。冠军奖杯、连破记录，詹皇的名声大噪。LeBron Nike NBA 詹姆斯男子短袖T恤采用厚实的棉质面料，旨在致敬他对天使之城的统治。
其他细节
厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II7126-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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