LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP

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就像艺术家在空白画布上作画，你可能不知道朱朱·沃特金斯在球场内外会有什么惊喜。LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP 詹姆斯男/女篮球鞋正是她的杰作。该鞋款饰有朱朱的专属细节，为这双轻盈出众的球鞋加分。这款鞋专为自由切换节奏的“脚踝终结者”而生。虚晃、急停、后撤步，步伐像画笔落下，准确到位。你的标准是什么样的？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

满怀热爱

无论是回馈社区，还是通过比赛激励下一代，朱朱所做的一切都发自内心。该配色旨在向那些从她开始篮球生涯以来一直支持她的人致敬，也把这份荣誉献给那些助她走到今天的人。

贴近心灵

朱朱的艺术天赋在她离开球场后也不会消失。鞋垫饰有“by juju”涂鸦风格字样，并印有花朵图案，致敬这位明星的成长经历。作为新一代的女王，鞋款自然要配得上这个身份：鞋口绗缝里料结合鞋舌内侧点缀花卉图案，并在鞋面饰有光泽感耐克勾标志。

迅速回弹

全掌型 React 中底，为朱朱带来柔软脚感与轻盈回弹性能。

缓震回弹，出众脚感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，带来出众的回弹缓震性能。

支撑与包覆

耐穿灵活的 TPU 材料为你提供从后跟到前足外侧的出色支撑性能与妥帖包覆感。