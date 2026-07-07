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LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP
詹姆斯男/女篮球鞋
10% 折让
就像艺术家在空白画布上作画，你可能不知道朱朱·沃特金斯在球场内外会有什么惊喜。LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP 詹姆斯男/女篮球鞋正是她的杰作。该鞋款饰有朱朱的专属细节，为这双轻盈出众的球鞋加分。这款鞋专为自由切换节奏的“脚踝终结者”而生。虚晃、急停、后撤步，步伐像画笔落下，准确到位。你的标准是什么样的？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 浅深红/激光橙/亮深红
- 款式： IQ8493-600
LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP
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满怀热爱
无论是回馈社区，还是通过比赛激励下一代，朱朱所做的一切都发自内心。该配色旨在向那些从她开始篮球生涯以来一直支持她的人致敬，也把这份荣誉献给那些助她走到今天的人。
贴近心灵
朱朱的艺术天赋在她离开球场后也不会消失。鞋垫饰有“by juju”涂鸦风格字样，并印有花朵图案，致敬这位明星的成长经历。作为新一代的女王，鞋款自然要配得上这个身份：鞋口绗缝里料结合鞋舌内侧点缀花卉图案，并在鞋面饰有光泽感耐克勾标志。
迅速回弹
全掌型 React 中底，为朱朱带来柔软脚感与轻盈回弹性能。
缓震回弹，出众脚感
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，带来出众的回弹缓震性能。
支撑与包覆
耐穿灵活的 TPU 材料为你提供从后跟到前足外侧的出色支撑性能与妥帖包覆感。
产品细节
- 显示颜色： 浅深红/激光橙/亮深红
- 款式： IQ8493-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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