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LeBron NXXT Genisus QS EP
詹姆斯男子篮球鞋
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
LeBron NXXT Genisus QS EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的网眼布设计，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 波斯紫/帝王紫/冰河蓝/白色
- 款式： IB1271-501
LeBron NXXT Genisus QS EP
15% 折让
LeBron NXXT Genisus QS EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的网眼布设计，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
其他细节
- 轻盈织物鞋面，塑就稳固支撑感
- 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在冲刺和跳跃过程中营造出色缓震效果
- 中底支撑片，带来出众稳定性
产品细节
- 耐穿橡胶外底
- 舒适鞋垫
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 波斯紫/帝王紫/冰河蓝/白色
- 款式： IB1271-501
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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