当全世界见证勒布朗手持美国国旗，带领美国队沿着塞纳河行进时，那一刻便成为了历史。但他的荣耀并不止于此刻，随后，勒布朗为美国队夺得金牌，并为自己个人夺得第四枚奥运会奖牌。LeBron "Old Glory" Nike 詹姆斯男子篮球T恤灵感源自勒布朗作为旗手的身份——如同一位王者，始终挺身在前，率领他的国家前行，这种气场唯他独有。

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款式： IH8582-100