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LeBron "Old Glory"
Nike 詹姆斯男子篮球T恤
11% 折让
当全世界见证勒布朗手持美国国旗，带领美国队沿着塞纳河行进时，那一刻便成为了历史。但他的荣耀并不止于此刻，随后，勒布朗为美国队夺得金牌，并为自己个人夺得第四枚奥运会奖牌。LeBron "Old Glory" Nike 詹姆斯男子篮球T恤灵感源自勒布朗作为旗手的身份——如同一位王者，始终挺身在前，率领他的国家前行，这种气场唯他独有。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8582-100
LeBron "Old Glory"
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当全世界见证勒布朗手持美国国旗，带领美国队沿着塞纳河行进时，那一刻便成为了历史。但他的荣耀并不止于此刻，随后，勒布朗为美国队夺得金牌，并为自己个人夺得第四枚奥运会奖牌。LeBron "Old Glory" Nike 詹姆斯男子篮球T恤灵感源自勒布朗作为旗手的身份——如同一位王者，始终挺身在前，率领他的国家前行，这种气场唯他独有。
其他细节
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8582-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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