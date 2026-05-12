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LeBron "Out For Redemption"
Nike 詹姆斯男子篮球T恤
20% 折让
2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Nike 詹姆斯男子篮球T恤采用柔软棉料，旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他第一次摘得金牌。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8563-045
LeBron "Out For Redemption"
20% 折让
2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Nike 詹姆斯男子篮球T恤采用柔软棉料，旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他第一次摘得金牌。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8563-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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