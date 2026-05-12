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LeBron "Out For Redemption"
Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫
20% 折让
2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他首次摘得金牌。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8843-010
LeBron "Out For Redemption"
20% 折让
2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他首次摘得金牌。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 反面加绒的保暖面料
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8843-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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