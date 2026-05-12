2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他首次摘得金牌。

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