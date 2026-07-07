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LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤 - 白色

LeBron "Shoe Bag"

Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤

20% 折让

勒布朗的代言鞋款竞标战如预期般激烈且备受瞩目。然而，最终詹皇选择了这个汇集了全球优秀运动员和运动创新的品牌。“我是耐克的人。”勒布朗说。LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝这一开创性的签约，它开启了品牌历史上极具影响力且深受青睐的合作系列，为未来的 Chosen 计划运动员奠定了基础。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH8574-100

LeBron "Shoe Bag"

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勒布朗的代言鞋款竞标战如预期般激烈且备受瞩目。然而，最终詹皇选择了这个汇集了全球优秀运动员和运动创新的品牌。“我是耐克的人。”勒布朗说。LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝这一开创性的签约，它开启了品牌历史上极具影响力且深受青睐的合作系列，为未来的 Chosen 计划运动员奠定了基础。

其他细节

  • 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH8574-100

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