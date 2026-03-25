勒布朗的代言鞋款竞标战如预期般激烈且备受瞩目。然而，最终詹皇选择了这个汇集了全球优秀运动员和运动创新的品牌。“我是耐克的人。”勒布朗说。LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在庆祝这一开创性的签约，它开启了品牌历史上极具影响力且深受青睐的合作系列，为未来的 Chosen 计划运动员奠定了基础。

显示颜色： 白色

款式： IH8574-100