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LeBron "Shoe Bag"
Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤
20% 折让
勒布朗的代言鞋款竞标战如预期般激烈且备受瞩目。然而，最终詹皇选择了这个汇集了全球优秀运动员和运动创新的品牌。“我是耐克的人。”勒布朗说。LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝这一开创性的签约，它开启了品牌历史上极具影响力且深受青睐的合作系列，为未来的 Chosen 计划运动员奠定了基础。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8574-100
LeBron "Shoe Bag"
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勒布朗的代言鞋款竞标战如预期般激烈且备受瞩目。然而，最终詹皇选择了这个汇集了全球优秀运动员和运动创新的品牌。“我是耐克的人。”勒布朗说。LeBron "Shoe Bag" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝这一开创性的签约，它开启了品牌历史上极具影响力且深受青睐的合作系列，为未来的 Chosen 计划运动员奠定了基础。
其他细节
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8574-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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