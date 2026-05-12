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LeBron "Shut Up And Dribble"
詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫
20% 折让
“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。“Still Talking”（依然在说）呼应着勒布朗的开创性宣言，在全球引起深刻共鸣，传递响亮而坚定的讯息。作为一名盟友和支持者，请相信，詹皇将继续发声。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫旨在向勒布朗超越运动员的身份致敬。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0269-010
LeBron "Shut Up And Dribble"
20% 折让
“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。“Still Talking”（依然在说）呼应着勒布朗的开创性宣言，在全球引起深刻共鸣，传递响亮而坚定的讯息。作为一名盟友和支持者，请相信，詹皇将继续发声。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫旨在向勒布朗超越运动员的身份致敬。
其他细节
- 加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 超宽松版型设计，塑就休闲风范
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0269-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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