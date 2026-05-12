“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。“Still Talking”（依然在说）呼应着勒布朗的开创性宣言，在全球引起深刻共鸣，传递响亮而坚定的讯息。作为一名盟友和支持者，请相信，詹皇将继续发声。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫旨在向勒布朗超越运动员的身份致敬。

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