第 1 张图片，共 5 张图片
LeBron "Shut Up And Dribble"
詹姆斯大童T恤
13% 折让
“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此。勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童T恤向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。请相信，他会继续发声，永不沉默。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ0259-010
LeBron "Shut Up And Dribble"
13% 折让
“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此。勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童T恤向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。请相信，他会继续发声，永不沉默。
其他细节
- 落肩衣袖设计结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ0259-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。