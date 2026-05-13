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LeBron "Shut Up and Dribble" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫 - 黑

LeBron "Shut Up and Dribble"

Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫

20% 折让

“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球” 这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up and Dribble" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。  请相信，他会继续发声，永不沉默。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH8861-010

LeBron "Shut Up and Dribble"

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“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球” 这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up and Dribble" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。  请相信，他会继续发声，永不沉默。

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 反面加绒的保暖面料
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH8861-010

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    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

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