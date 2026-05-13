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LeBron "Shut Up and Dribble"
Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫
20% 折让
“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球” 这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up and Dribble" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。 请相信，他会继续发声，永不沉默。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8861-010
LeBron "Shut Up and Dribble"
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“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此！勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球” 这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up and Dribble" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。 请相信，他会继续发声，永不沉默。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 反面加绒的保暖面料
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8861-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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