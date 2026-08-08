LeBron Witness VII EP

¥699

随着勒布朗·詹姆斯的传奇职业生涯不断拓展，他在比赛中愈发需要质感轻盈同时能够自如释放强劲爆发力的设计。因此，LeBron Witness VII EP 男子篮球鞋采用轻盈设计，赋予你出众支撑力，助你在酣战之中领先对手一步。全掌型 Max Air 缓震配置，令你自信起跳，安稳着地；轻盈织物搭配中足织带包覆设计，可在比赛中帮助锁定双足，带来经久稳固体验。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

舒适缓震

轻盈中底搭载全掌型 Max Air 缓震配置，结合泡绵包覆设计，为侧向移动提供有力支撑。匠心缓震配置，有助减轻鞋身重量，塑就出众回弹性能。有助实现出色缓震效果，同时打造从后跟到鞋头的平稳过渡体验。此外，该鞋款缔造出众的侧向稳定性，有助自如释放强劲爆发力。

加固材料

鞋面采用透气织物材料，织带包裹中足，外置模压结构则有助锁定后跟，塑就轻盈舒适的贴合感受。侧边饰有加固缝线，赋予双足舒适贴合感受和全掌包覆效果。

强势抓地

橡胶外底经过分割，足弓下方部分采用镂空设计，帮助减轻重量，令鞋款自如弯曲。经典人字形底纹，铸就非凡抓地力。