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LeBron Witness 9
詹姆斯幼童运动鞋
15% 折让
勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童运动鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。
- 显示颜色： 黑/大学红/亮深红/金属色
- 款式： HV2271-005
LeBron Witness 9
15% 折让
勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童运动鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。
舒适迈步
柔软泡绵中底铸就回弹缓震性能，助孩子们在运动中尽享轻盈脚感。
稳固贴合
合成材质鞋面与鞋带巧妙结合，塑就出众包覆效果和稳固贴合感。
多种地面，轻松驾驭
外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/大学红/亮深红/金属色
- 款式： HV2271-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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