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LeBron Witness 9 詹姆斯幼童运动鞋 - 黑/大学红/亮深红/金属色

LeBron Witness 9

詹姆斯幼童运动鞋

15% 折让
黑/大学红/亮深红/金属色
浅荧光黄/黑/烟灰/多色

勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童运动鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。


  • 显示颜色： 黑/大学红/亮深红/金属色
  • 款式： HV2271-005

LeBron Witness 9

15% 折让

勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童运动鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。

舒适迈步

柔软泡绵中底铸就回弹缓震性能，助孩子们在运动中尽享轻盈脚感。

稳固贴合

合成材质鞋面与鞋带巧妙结合，塑就出众包覆效果和稳固贴合感。

多种地面，轻松驾驭

外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/大学红/亮深红/金属色
  • 款式： HV2271-005

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