LeBron XXIII "For The Record"
詹姆斯大童篮球鞋
勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。“For the Record”致敬勒布朗在 2023 年创下的 NBA 世界纪录，这让他成为了 NBA 史上得分最多的球员。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： IV4873-102
LeBron XXIII "For The Record"
勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。“For the Record”致敬勒布朗在 2023 年创下的 NBA 世界纪录，这让他成为了 NBA 史上得分最多的球员。
篮球之巅
2023 年，勒布朗拿下了生涯第 38,388 分，打破了 NBA 世界纪录，正式成为 NBA 历史上得分最多的篮球运动员。不过，勒布朗的志向远不止于头衔、纪录和得分榜。“我不想被贴上得分手的标签，”他说，“我是一名组织者。”
任意统治
LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。
稳如磐石
无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢， LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。
轻取胜局
LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。
迅疾畅动
人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。
产品细节
- 经典鞋带
- 提花细节
- 泡棉缓震设计
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： IV4873-102
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。