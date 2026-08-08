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Nike Legend 8 PRO TF
男/女人造场地足球鞋
32% 折让
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此配色当前无货
Nike Legend 8 PRO TF 男/女人造场地足球鞋采用纹理皮革，结合抓附橡胶外底，铸就多向抓地表现。
- 显示颜色： 黑/英雄蓝/黑
- 款式： AT6136-004
Nike Legend 8 PRO TF
32% 折让
传奇风格
Nike Legend 8 PRO TF 男/女人造场地足球鞋采用纹理皮革，结合抓附橡胶外底，铸就多向抓地表现。
纹理触感
前足添加柔软的皮革，塑就模压菱形纹理，轻薄的质感，带来自然的触球感和控球力。
特定区域抓地表现
根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。
产品细节
- 鞋垫设计，打造轻薄缓震效果
- 人造场地地面，实现出色抓地力
- 显示颜色： 黑/英雄蓝/黑
- 款式： AT6136-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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