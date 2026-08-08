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Nike Legend 8 PRO TF 男/女人造场地足球鞋 - 黑/英雄蓝/黑

Nike Legend 8 PRO TF

男/女人造场地足球鞋

32% 折让

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Nike Legend 8 PRO TF 男/女人造场地足球鞋采用纹理皮革，结合抓附橡胶外底，铸就多向抓地表现。


  • 显示颜色： 黑/英雄蓝/黑
  • 款式： AT6136-004

Nike Legend 8 PRO TF

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传奇风格

Nike Legend 8 PRO TF 男/女人造场地足球鞋采用纹理皮革，结合抓附橡胶外底，铸就多向抓地表现。

纹理触感

前足添加柔软的皮革，塑就模压菱形纹理，轻薄的质感，带来自然的触球感和控球力。

特定区域抓地表现

根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。

产品细节

  • 鞋垫设计，打造轻薄缓震效果
  • 人造场地地面，实现出色抓地力
  • 显示颜色： 黑/英雄蓝/黑
  • 款式： AT6136-004

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