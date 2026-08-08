Nike Legend 9 Academy FG/MG 男/女多种场地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。

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