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Nike Legend 9 Academy FG/MG
男/女多种场地足球鞋
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Legend 9 Academy FG/MG 男/女多种场地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。
- 显示颜色： 幻影灰白/夕阳红/冲击黄
- 款式： DA1174-002
Nike Legend 9 Academy FG/MG
28% 折让
轻盈非凡，传奇风范
Nike Legend 9 Academy FG/MG 男/女多种场地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。
传奇风采，疾速升级
焕新底板搭配改良鞋面，有效减少滞重感，助你在球场上迅速出击。
柔软皮革
皮革与合成材质组合鞋面，搭配柔软泡绵垫，助你实现准确射门。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 幻影灰白/夕阳红/冲击黄
- 款式： DA1174-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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