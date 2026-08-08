 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋 - 泡沫薄荷绿/荷兰橙/黑蓝

Nike Legend 9 Academy TF

男/女人造场地足球鞋

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋采用轻盈设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面的踢射区域融入凸起设计，助力打造准确的控球、传球和射门表现；橡胶外底，铸就可驾驭人造场地的出众抓地力。


  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/荷兰橙/黑蓝
  • 款式： DA1191-343

Nike Legend 9 Academy TF

¥549

轻盈非凡，传奇风范

Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋采用轻盈设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面的踢射区域融入凸起设计，助力打造准确的控球、传球和射门表现；橡胶外底，铸就可驾驭人造场地的出众抓地力。

舒适贴合感

舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。

柔软鞋面

皮革和合成材质组合鞋面，搭配柔软泡绵垫，助你实现准确射门。

无拘运动

橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/荷兰橙/黑蓝
  • 款式： DA1191-343

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。