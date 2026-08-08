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Nike Legend 9 Academy TF
男/女人造场地足球鞋
¥549
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此配色当前无货
Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋采用轻盈设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面的踢射区域融入凸起设计，助力打造准确的控球、传球和射门表现；橡胶外底，铸就可驾驭人造场地的出众抓地力。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/荷兰橙/黑蓝
- 款式： DA1191-343
Nike Legend 9 Academy TF
¥549
轻盈非凡，传奇风范
Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋采用轻盈设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面的踢射区域融入凸起设计，助力打造准确的控球、传球和射门表现；橡胶外底，铸就可驾驭人造场地的出众抓地力。
舒适贴合感
舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。
柔软鞋面
皮革和合成材质组合鞋面，搭配柔软泡绵垫，助你实现准确射门。
无拘运动
橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/荷兰橙/黑蓝
- 款式： DA1191-343
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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