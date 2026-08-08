Nike Legend 9 Academy TF 男/女人造场地足球鞋采用轻盈设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面的踢射区域融入凸起设计，助力打造准确的控球、传球和射门表现；橡胶外底，铸就可驾驭人造场地的出众抓地力。

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