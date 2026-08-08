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Nike Legend 9 Elite FG
男/女天然硬质草地足球鞋
¥1,699
售罄：
此配色当前无货
Nike Legend 9 Elite FG 男/女天然硬质草地足球鞋从世界足球舞台汲取设计灵感，加持互联科学和重力科学，旨在向盛大足球赛事致敬。 该鞋款采用专为全球精英球员打造的出众未来主义外观，结合以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现，带来 Tiempo 轻盈新体验。
- 显示颜色： 太空紫/灰黑/爆炸粉/白色
- 款式： DR5976-510
Nike Legend 9 Elite FG
¥1,699
Nike Legend 9 Elite FG 男/女天然硬质草地足球鞋从世界足球舞台汲取设计灵感，加持互联科学和重力科学，旨在向盛大足球赛事致敬。 该鞋款采用专为全球精英球员打造的出众未来主义外观，结合以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现，带来 Tiempo 轻盈新体验。
致敬世界舞台
鞋款周围饰有别具一格的醒目符号，旨在向举办世界足球盛事的东道主所在地致敬。 后跟附近融入 Nike 全球总部的坐标，以及象征能源互联科学的科技风标志。
传奇鞋款，轻盈升级
焕新底板搭配改良鞋面，有效减少滞重感，助你在球场上迅速出击。
精心调适，准确触球
优质鞋面搭配柔软泡绵垫，助你准确射门。
舒适缓震
缓震鞋垫搭配贴合足形的透气鞋舌，带来非凡舒适感受。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 太空紫/灰黑/爆炸粉/白色
- 款式： DR5976-510
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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