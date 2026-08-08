Nike Legend 9 Elite FG

¥1,699

Nike Legend 9 Elite FG 男/女天然硬质草地足球鞋从世界足球舞台汲取设计灵感，加持互联科学和重力科学，旨在向盛大足球赛事致敬。 该鞋款采用专为全球精英球员打造的出众未来主义外观，结合以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的带球、传球和射门表现，带来 Tiempo 轻盈新体验。

致敬世界舞台 鞋款周围饰有别具一格的醒目符号，旨在向举办世界足球盛事的东道主所在地致敬。 后跟附近融入 Nike 全球总部的坐标，以及象征能源互联科学的科技风标志。 传奇鞋款，轻盈升级 焕新底板搭配改良鞋面，有效减少滞重感，助你在球场上迅速出击。 精心调适，准确触球 优质鞋面搭配柔软泡绵垫，助你准确射门。 舒适缓震 缓震鞋垫搭配贴合足形的透气鞋舌，带来非凡舒适感受。