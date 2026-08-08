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Nike Legend 9 Elite SE FG
男/女天然硬质草地足球鞋
¥1,799
售罄：
此配色当前无货
Nike Legend 9 Elite SE FG 男/女天然硬质草地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入柔软泡绵垫，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DM3993-100
Nike Legend 9 Elite SE FG
¥1,799
轻盈非凡，传奇风范
Nike Legend 9 Elite SE FG 男/女天然硬质草地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入柔软泡绵垫，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。
传奇鞋款，轻盈升级
焕新底板搭配改良鞋面，有效减少滞重感，助你在球场上迅速出击。
精心改良，出色触球
皮革、合成材质与织物组合鞋面，搭配柔软泡绵垫，助你实现出色射门。
舒适缓震
缓震鞋垫搭配贴合足形的网眼鞋舌，带来非凡舒适感受。
产品细节
- 缓震鞋垫设计
- 适用于微湿短草球场
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DM3993-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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