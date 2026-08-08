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Nike Legend 9 Elite SE FG 男/女天然硬质草地足球鞋 - 白色/白色

Nike Legend 9 Elite SE FG

男/女天然硬质草地足球鞋

¥1,799

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此配色当前无货

Nike Legend 9 Elite SE FG 男/女天然硬质草地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入柔软泡绵垫，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DM3993-100

Nike Legend 9 Elite SE FG

¥1,799

轻盈非凡，传奇风范

Nike Legend 9 Elite SE FG 男/女天然硬质草地足球鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入柔软泡绵垫，铸就准确的带球、传球和射门表现；底部鞋钉提供非凡抓地力，助力快速切入和急停。

传奇鞋款，轻盈升级

焕新底板搭配改良鞋面，有效减少滞重感，助你在球场上迅速出击。

精心改良，出色触球

皮革、合成材质与织物组合鞋面，搭配柔软泡绵垫，助你实现出色射门。

舒适缓震

缓震鞋垫搭配贴合足形的网眼鞋舌，带来非凡舒适感受。

产品细节

  • 缓震鞋垫设计
  • 适用于微湿短草球场
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DM3993-100

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