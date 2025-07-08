Nike Legend
Dri-FIT 大童速干T恤
11% 折让
别让汗水放慢你的脚步，穿上 Nike Legend Dri-FIT 大童速干T恤，畅享运动和玩乐时光。此款T恤采用柔软针织面料和经典版型，结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，让你心无旁骛，尽情畅玩。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ5198-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 单面针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ5198-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
