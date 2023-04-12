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      Nike Legend Essential

      女子训练鞋

      ¥499

      Nike Legend Essential 女子训练鞋具备出色透气性，有助在举重运动中营造出众稳定性。高磨损区域采用耐穿橡胶底纹设计，提供可驾驭多种训练地面的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/霜淡草绿/冰淡紫/黑
      • 款式： CD0212-100

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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