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Nike Legend Essential 女子训练鞋 - 白色/霜淡草绿/淡粉紫/黑

Nike Legend Essential

女子训练鞋

¥499

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Nike Legend Essential 女子训练鞋具备出色透气性，有助在举重运动中营造出众稳定性。高磨损区域采用耐穿橡胶底纹设计，提供可驾驭多种训练地面的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/霜淡草绿/淡粉紫/黑
  • 款式： CD0212-100

Nike Legend Essential

¥499

基本装备，为传奇训练打造

Nike Legend Essential 女子训练鞋具备出色透气性，有助在举重运动中营造出众稳定性。高磨损区域采用耐穿橡胶底纹设计，提供可驾驭多种训练地面的强劲抓地力。

灵活抓地

耐穿橡胶底纹搭配多向纹路设计，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力。橡胶底凹槽设计，赋予双足自如无拘的运动感受。

重压之下稳定性强

扁平鞋底提供出色稳定性，中足部分采用高鞋侧壁设计，有效减少侧向运动中打滑。

凉爽舒适

鞋面融入网眼设计，在训练升温之际有助塑就出色透气性能，令双足保持凉爽。覆面可有效加固高磨损区域。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/霜淡草绿/淡粉紫/黑
  • 款式： CD0212-100

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