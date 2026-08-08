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Nike Legend Essential
女子训练鞋
¥499
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此配色当前无货
Nike Legend Essential 女子训练鞋具备出色透气性，有助在举重运动中营造出众稳定性。高磨损区域采用耐穿橡胶底纹设计，提供可驾驭多种训练地面的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/霜淡草绿/淡粉紫/黑
- 款式： CD0212-100
Nike Legend Essential
¥499
基本装备，为传奇训练打造
Nike Legend Essential 女子训练鞋具备出色透气性，有助在举重运动中营造出众稳定性。高磨损区域采用耐穿橡胶底纹设计，提供可驾驭多种训练地面的强劲抓地力。
灵活抓地
耐穿橡胶底纹搭配多向纹路设计，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力。橡胶底凹槽设计，赋予双足自如无拘的运动感受。
重压之下稳定性强
扁平鞋底提供出色稳定性，中足部分采用高鞋侧壁设计，有效减少侧向运动中打滑。
凉爽舒适
鞋面融入网眼设计，在训练升温之际有助塑就出色透气性能，令双足保持凉爽。覆面可有效加固高磨损区域。
产品细节
- 显示颜色： 白色/霜淡草绿/淡粉紫/黑
- 款式： CD0212-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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