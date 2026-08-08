第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Legend React 2
男子跑步鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Legend React 2 男子跑步鞋采用透气鞋面，结合全掌型泡棉中底，在跑步期间塑就出众稳定性和缓震效果。专为跑者打造，助力随时畅跑
- 显示颜色： 铁架黑/黑/枪灰色/山脉蓝
- 款式： AT1368-006
Nike Legend React 2
¥799
前足空间充裕，脚感柔软，响应灵敏
Nike Legend React 2 男子跑步鞋采用透气鞋面，结合全掌型泡棉中底，在跑步期间塑就出众稳定性和缓震效果。专为跑者打造，助力随时畅跑
宽敞适足
这款鞋的前足部位和鞋面在宽度上焕新升级。织物和合成材质组合鞋面，缔造透气舒适体验。
柔软灵敏，缓震出众
Nike React 为你带来柔软体验和响应灵敏的回弹缓震效果，提供充足的能量回馈。中底高度有所增加，为足底增添许多泡棉。
稳定步伐
后跟内部采用 Nike React 泡棉，从鞋头离地和足部落地，提供出色稳定性能。
其他细节
- 鞋腰拼接添加合成材质覆面，为中足带来出色稳定性
- 局部内衬结构搭配鞋舌，易于穿脱，舒适贴合
- 专为鞋带而设计的多个打孔，可供定制专属贴合感
- 外底高磨损区域采用耐穿橡胶，提升抓地力
产品细节
- 外底两种不同颜色拼接，打造出加大 Swoosh 效果
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 铁架黑/黑/枪灰色/山脉蓝
- 款式： AT1368-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。