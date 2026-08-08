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Nike Legend React 2 男子跑步鞋 - 铁架黑/黑/枪灰色/山脉蓝

Nike Legend React 2

男子跑步鞋

¥799

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Nike Legend React 2 男子跑步鞋采用透气鞋面，结合全掌型泡棉中底，在跑步期间塑就出众稳定性和缓震效果。专为跑者打造，助力随时畅跑


  • 显示颜色： 铁架黑/黑/枪灰色/山脉蓝
  • 款式： AT1368-006

Nike Legend React 2

¥799

前足空间充裕，脚感柔软，响应灵敏

Nike Legend React 2 男子跑步鞋采用透气鞋面，结合全掌型泡棉中底，在跑步期间塑就出众稳定性和缓震效果。专为跑者打造，助力随时畅跑

宽敞适足

这款鞋的前足部位和鞋面在宽度上焕新升级。织物和合成材质组合鞋面，缔造透气舒适体验。

柔软灵敏，缓震出众

Nike React 为你带来柔软体验和响应灵敏的回弹缓震效果，提供充足的能量回馈。中底高度有所增加，为足底增添许多泡棉。

稳定步伐

后跟内部采用 Nike React 泡棉，从鞋头离地和足部落地，提供出色稳定性能。

其他细节

  • 鞋腰拼接添加合成材质覆面，为中足带来出色稳定性
  • 局部内衬结构搭配鞋舌，易于穿脱，舒适贴合
  • 专为鞋带而设计的多个打孔，可供定制专属贴合感
  • 外底高磨损区域采用耐穿橡胶，提升抓地力

产品细节

  • 外底两种不同颜色拼接，打造出加大 Swoosh 效果
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 铁架黑/黑/枪灰色/山脉蓝
  • 款式： AT1368-006

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