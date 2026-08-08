Nike Legend React 2

¥799

前足空间充裕，脚感柔软，响应灵敏

Nike Legend React 2 男子跑步鞋采用透气鞋面，结合全掌型泡棉中底，在跑步期间塑就出众稳定性和缓震效果。专为跑者打造，助力随时畅跑

宽敞适足

这款鞋的前足部位和鞋面在宽度上焕新升级。织物和合成材质组合鞋面，缔造透气舒适体验。

柔软灵敏，缓震出众

Nike React 为你带来柔软体验和响应灵敏的回弹缓震效果，提供充足的能量回馈。中底高度有所增加，为足底增添许多泡棉。

稳定步伐

后跟内部采用 Nike React 泡棉，从鞋头离地和足部落地，提供出色稳定性能。