Nike Life
男子厚实条纹橄榄球长袖上衣
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Life 男子厚实条纹橄榄球长袖上衣百搭舒适，实力演绎经典设计，尽显型潮风范。宽松版型结合优质厚实的法式毛圈面料和精湛匠艺，显著提升经典格调。
- 显示颜色： 梨绿/黑/白色/梨绿
- 款式： FN3123-377
Nike Life
¥899
Nike Life 男子厚实条纹橄榄球长袖上衣百搭舒适，实力演绎经典设计，尽显型潮风范。宽松版型结合优质厚实的法式毛圈面料和精湛匠艺，显著提升经典格调。
Nike Life 系列
Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。
柔软质感
厚实法式毛圈面料，柔软舒适。
橄榄球风格
斜纹衣领和隐藏式纽扣前襟，为这款经典橄榄球长袖上衣增添点睛之笔。
产品细节
- 罗纹袖口设计
- 侧边开衩设计
- 左侧下摆绣有耐克勾标志
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 梨绿/黑/白色/梨绿
- 款式： FN3123-377
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。