 
Nike Life 男子厚实翻领T恤 - 帆白/浅卡其/中橄榄绿

Nike Life

男子厚实翻领T恤

18% 折让
帆白/浅卡其/中橄榄绿
煤黑/巴洛克棕/浅卡其

Nike Life 男子厚实翻领T恤以 Nike Life 风范演绎日常佳选。采用厚实珠地面料，结合罗纹翻折领、袖口与下摆，富有结构感，缔造挺括外观。衣身采用宽松版型设计。


  • 显示颜色： 帆白/浅卡其/中橄榄绿
  • 款式： HV0885-133

Nike Life

18% 折让

Nike Life 男子厚实翻领T恤以 Nike Life 风范演绎日常佳选。采用厚实珠地面料，结合罗纹翻折领、袖口与下摆，富有结构感，缔造挺括外观。衣身采用宽松版型设计。

产品细节

  • 刺绣 Nike 手写体标志
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/浅卡其/中橄榄绿
  • 款式： HV0885-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。