Nike Life
男子厚实翻领T恤
18% 折让
Nike Life 男子厚实翻领T恤以 Nike Life 风范演绎日常佳选。采用厚实珠地面料，结合罗纹翻折领、袖口与下摆，富有结构感，缔造挺括外观。衣身采用宽松版型设计。
- 显示颜色： 帆白/浅卡其/中橄榄绿
- 款式： HV0885-133
产品细节
- 刺绣 Nike 手写体标志
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
