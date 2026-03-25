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Nike Life
男子圆领上衣
¥699
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子圆领上衣采用针织面料，结合超宽松版型。胸前发泡印花设计，呈现出众外观和质感。
- 显示颜色： 椰奶色/游戏宝蓝
- 款式： IF2234-113
Nike Life
¥699
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子圆领上衣采用针织面料，结合超宽松版型。胸前发泡印花设计，呈现出众外观和质感。
产品细节
- Nike Life 梭织标签
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 椰奶色/游戏宝蓝
- 款式： IF2234-113
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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