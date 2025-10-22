Nike Life
男子机能风马甲
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Life 男子机能风马甲从钓鱼背心汲取设计灵感，打造优选单品。采用石洗梭织面料，舒适耐穿；巧搭多个口袋，便于随身携带所需物品。 这款单品经典实穿，无论是钓鱼等户外活动还是日常城市探险，皆可助你整装待发。
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
- 款式： FN3215-325
其他细节
- Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 多口袋设计，便于安全收纳日常出行所需物品
产品细节
- 右领边、正面左下摆和后领处配有固定挂环
- 后领内侧饰有 Nike Life 标签
- 74% 棉/26% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
- 款式： FN3215-325
