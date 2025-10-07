Nike Life

¥699 ¥1,099 36% 折让

Nike Life 男子牛仔夹克重构经典新风，结实耐穿。 耐穿牛仔布搭配三针缝线细节，结合宽松版型与无衬里设计，为肩部和衣身营造充裕空间，助力随心叠搭、随意畅动。

Nike Life

Nike Life 系列的设计灵感源自除运动以外的日常活动。 该系列优质单品均具有出众结构感和隽永外观，不论工作日还是周末，皆可令你的造型跃升新层次。

舒适耐穿

厚实牛仔布，经久耐穿且富有结构感。 衣袖、背部、肩部和袖窿采用结实三针缝线设计，经久耐穿。

工装风格

经典正面口袋饰有斜向单针缝线细节，便于快速收纳物品。 五扣式前襟设计，便于打造丰富叠搭造型和多元风格。