Nike Life 男子牛仔夹克重构经典新风，结实耐穿。 耐穿牛仔布搭配三针缝线细节，结合宽松版型与无衬里设计，为肩部和衣身营造充裕空间，助力随心叠搭、随意畅动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1814-010
Nike Life
Nike Life 系列的设计灵感源自除运动以外的日常活动。 该系列优质单品均具有出众结构感和隽永外观，不论工作日还是周末，皆可令你的造型跃升新层次。
舒适耐穿
厚实牛仔布，经久耐穿且富有结构感。 衣袖、背部、肩部和袖窿采用结实三针缝线设计，经久耐穿。
工装风格
经典正面口袋饰有斜向单针缝线细节，便于快速收纳物品。 五扣式前襟设计，便于打造丰富叠搭造型和多元风格。
产品细节
- 衣身内置胸袋
- 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1814-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
