 
Nike Life 男子牛仔夹克 - 黑

Nike Life

男子牛仔夹克

36% 折让

Nike Life 男子牛仔夹克重构经典新风，结实耐穿。 耐穿牛仔布搭配三针缝线细节，结合宽松版型与无衬里设计，为肩部和衣身营造充裕空间，助力随心叠搭、随意畅动。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV1814-010

Nike Life

Nike Life 系列的设计灵感源自除运动以外的日常活动。 该系列优质单品均具有出众结构感和隽永外观，不论工作日还是周末，皆可令你的造型跃升新层次。

舒适耐穿

厚实牛仔布，经久耐穿且富有结构感。 衣袖、背部、肩部和袖窿采用结实三针缝线设计，经久耐穿。

工装风格

经典正面口袋饰有斜向单针缝线细节，便于快速收纳物品。 五扣式前襟设计，便于打造丰富叠搭造型和多元风格。

产品细节

  • 衣身内置胸袋
  • 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
  • 100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

