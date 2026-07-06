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Nike Life 男子短袖宽松针织上衣 - 铁灰

Nike Life

男子短袖宽松针织上衣

37% 折让

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子短袖宽松针织上衣版型宽松，让你轻松穿出休闲利落的风格。针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。


  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： II4380-068

Nike Life

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产品细节

  • 罗纹衣领
  • 面料/罗纹拼接：100% 棉 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： II4380-068

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