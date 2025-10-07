 
Nike Life 男子短袖泡泡纱系扣衬衫 - 幻影灰白/幻影灰白

Nike Life

男子短袖泡泡纱系扣衬衫

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Life 男子短袖泡泡纱系扣衬衫采用泡泡纱面料融入经典起皱纹理，柔软轻盈，成就百搭实穿佳选。可与配套泡泡纱短裤搭配，令你日常有型有范。


  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： FN3223-030

其他细节

  • Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造
  • 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 正面纽扣扣合设计搭配系扣衣领，可供自主调节风格和包覆效果

产品细节

  • 弧形下摆
  • 胸部口袋
  • 面料：72% 棉/13% 锦纶/13% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

