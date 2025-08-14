 
Nike Life 男子短袖纽扣上衣 - 绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫

Nike Life

男子短袖纽扣上衣

24% 折让
绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫
杏茶色/巴洛克棕/杏茶色
洞穴石色/煤黑/洞穴石色

Nike Life 男子短袖纽扣上衣质感出众，为你缔造舒适体验。超宽松版型搭配刺绣细节，营造精致考究格调。


  • 显示颜色： 绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫
  • 款式： HJ2982-515

Nike Life

24% 折让

Nike Life 男子短袖纽扣上衣质感出众，为你缔造舒适体验。超宽松版型搭配刺绣细节，营造精致考究格调。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

小巧而醒目的十字形针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。传统上，这种缝纫工艺用于加固织物，而在这里则用作设计元素。后身右下摆饰有俄勒冈葡萄花刺绣图案，旨在向 Nike 全球总部园区内生长的本土花卉致敬。

设计揭秘

亚麻是一种历史悠久的植物纤维，因其舒爽透气性而备受青睐。我们将亚麻与棉混纺，塑就柔软非凡的质感，缔造出众结构感和舒适度。

其他细节

超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • NIKE LIFE 梭织标签
  • 55% 亚麻/45% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫
  • 款式： HJ2982-515

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。