Nike Life

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Nike Life 男子短袖纽扣上衣质感出众，为你缔造舒适体验。超宽松版型搭配刺绣细节，营造精致考究格调。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

小巧而醒目的十字形针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。传统上，这种缝纫工艺用于加固织物，而在这里则用作设计元素。后身右下摆饰有俄勒冈葡萄花刺绣图案，旨在向 Nike 全球总部园区内生长的本土花卉致敬。

设计揭秘

亚麻是一种历史悠久的植物纤维，因其舒爽透气性而备受青睐。我们将亚麻与棉混纺，塑就柔软非凡的质感，缔造出众结构感和舒适度。