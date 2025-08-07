Nike Life
男子衬里短裤
13% 折让
Nike Life 男子衬里短裤采用休闲设计，为你缔造舒适体验。 宽松版型、宽敞插手口袋结合刺绣细节，营造精致考究格调。
- 显示颜色： 绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫
- 款式： HJ2979-515
Nike Life
13% 折让
Nike Life 男子衬里短裤采用休闲设计，为你缔造舒适体验。 宽松版型、宽敞插手口袋结合刺绣细节，营造精致考究格调。
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
小巧而醒目的十字形针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。 传统上，这种缝纫工艺用于加固织物，而在这里则用作设计元素。 俄勒冈葡萄花刺绣图案，旨在向 Nike 全球总部园区内生长的本土花卉致敬。
设计揭秘
亚麻是一种历史悠久的植物纤维，因其舒爽透气性而备受青睐。 我们将亚麻与棉混纺，塑就柔软非凡的质感，并融入里料设计，缔造出众结构感和舒适度。
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适贴合感
产品细节
- 后身右侧上方饰有刺绣耐克勾标志
- NIKE LIFE 梭织标签
- 插手口袋
- 后身口袋
- 面料/里料：55% 亚麻/45% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫
- 款式： HJ2979-515
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。