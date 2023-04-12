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      Nike Lil' Swoosh (TD)

      婴童运动童鞋

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      Nike Lil' Swoosh (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬款式设计，易于穿脱。柔软泡棉设计赋予稚嫩双足出众缓震效果，加固鞋头设计为关键区域营造出色耐穿性。

      • 显示颜色： 视线蓝/浅托帕石色/脉冲橙/白色
      • 款式： AQ3114-401

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏大，请酌情考虑选购小半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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