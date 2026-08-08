 
第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Lil' Swoosh (TD) 婴童运动童鞋 - 视线蓝/浅托帕石色/脉冲橙/白色

Nike Lil' Swoosh (TD)

婴童运动童鞋

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Lil' Swoosh (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬款式设计，易于穿脱。柔软泡棉设计赋予稚嫩双足出众缓震效果，加固鞋头设计为关键区域营造出色耐穿性。


  • 显示颜色： 视线蓝/浅托帕石色/脉冲橙/白色
  • 款式： AQ3114-401

Nike Lil' Swoosh (TD)

29% 折让

非凡舒适

Nike Lil' Swoosh (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬款式设计，易于穿脱。柔软泡棉设计赋予稚嫩双足出众缓震效果，加固鞋头设计为关键区域营造出色耐穿性。

其他细节

  • 皮革、织物和合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和支撑力
  • 柔软泡棉设计，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 提拉设计
  • 显示颜色： 视线蓝/浅托帕石色/脉冲橙/白色
  • 款式： AQ3114-401

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。