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Nike Little Posite One (PS)
幼童运动童鞋
¥699
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Nike Little Posite One (PS) 幼童运动童鞋焕新演绎 90 年代人气篮球鞋。采用耐穿结构，搭载柔软缓震配置，令孩子畅享全明星般的出众穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/微绿/微绿
- 款式： CW1594-001
Nike Little Posite One (PS)
¥699
篮球经典，焕新升级
Nike Little Posite One (PS) 幼童运动童鞋焕新演绎 90 年代人气篮球鞋。采用耐穿结构，搭载柔软缓震配置，令孩子畅享全明星般的出众穿着体验。
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/微绿/微绿
- 款式： CW1594-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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