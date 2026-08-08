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Nike Little Posite Pro (GS)
大童运动童鞋
¥1,299
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此配色当前无货
Nike Little Posite Pro (GS) 大童运动童鞋再现 2014 年人气鞋款，塑就迅疾体验。经久耐穿的硬质表层和柔软非凡的缓震配置等经典细节，沿袭 90 年代中期元年款篮球鞋设计。
- 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
- 款式： CW1593-702
Nike Little Posite Pro (GS)
¥1,299
人气鞋款，强势回归
Nike Little Posite Pro (GS) 大童运动童鞋再现 2014 年人气鞋款，塑就迅疾体验。经久耐穿的硬质表层和柔软非凡的缓震配置等经典细节，沿袭 90 年代中期元年款篮球鞋设计。
复古风格
模压 foamposite 材料，打造壳状结构，带来出众支撑感。合成材质和织物组合材质，经久耐穿。
舒适迈步
柔软泡棉，轻盈缓震。
产品细节
- 橡胶鞋底，增强抓地力
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
- 款式： CW1593-702
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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