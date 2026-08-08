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Nike Little Posite Pro (GS) 大童运动童鞋 - 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄

Nike Little Posite Pro (GS)

大童运动童鞋

¥1,299

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Nike Little Posite Pro (GS) 大童运动童鞋再现 2014 年人气鞋款，塑就迅疾体验。经久耐穿的硬质表层和柔软非凡的缓震配置等经典细节，沿袭 90 年代中期元年款篮球鞋设计。


  • 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
  • 款式： CW1593-702

Nike Little Posite Pro (GS)

¥1,299

人气鞋款，强势回归

Nike Little Posite Pro (GS) 大童运动童鞋再现 2014 年人气鞋款，塑就迅疾体验。经久耐穿的硬质表层和柔软非凡的缓震配置等经典细节，沿袭 90 年代中期元年款篮球鞋设计。

复古风格

模压 foamposite 材料，打造壳状结构，带来出众支撑感。合成材质和织物组合材质，经久耐穿。

舒适迈步

柔软泡棉，轻盈缓震。

产品细节

  • 橡胶鞋底，增强抓地力
  • 后跟与鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
  • 款式： CW1593-702

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