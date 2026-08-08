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Nike Little Posite Pro (PS) 幼童运动童鞋 - 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄

Nike Little Posite Pro (PS)

幼童运动童鞋

¥699

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Nike Little Posite Pro (PS) 幼童运动童鞋轻盈缓震，缔造柔软舒适的日常穿着感受。


  • 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
  • 款式： 843755-702

Nike Little Posite Pro (PS)

¥699

经典外观，舒适非凡

Nike Little Posite Pro (PS) 幼童运动童鞋轻盈缓震，缔造柔软舒适的日常穿着感受。

其他细节

  • 合成材质模压鞋面，实现出色耐穿性
  • 网眼布鞋舌巧搭后跟嵌体，兼具出色透气性与舒适贴合感
  • 泡棉中底，柔软缓震
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计，易于穿脱
  • 橡胶外底，抓地力出众

产品细节

  • 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/黑/荧光黄
  • 款式： 843755-702

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