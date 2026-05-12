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Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋 - 爆炸粉/空间蓝/电子绿/黑

Nike Long Jump Elite Glam

男子田径跳远钉鞋

20% 折让

以大胆明亮的外观展现时尚风范。Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋轻盈非凡，兼具出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。


  • 显示颜色： 爆炸粉/空间蓝/电子绿/黑
  • 款式： IM9128-600

Nike Long Jump Elite Glam

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以大胆明亮的外观展现时尚风范。Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋轻盈非凡，兼具出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。

强劲抓地力，稳稳起落

前足搭载七颗可拆卸鞋钉，结合基于运动员反馈而设计的外底冲击波纹路，铸就可驾驭跑道的出色抓地力。后跟纹路助你稳稳驾驭多种地面。

稳固鞋底

匠心设计结合柔韧足底，在起跳时营造舒适感受。全掌型碳纤维板设计，缔造出色推进感和稳定脚感。

舒适贴合

固定带塑就稳固贴合感，采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。鞋带饰有可拆卸金色链条坠饰，打造专属造型。

其他细节

  • 鞋面采用轻盈合成材质，透气出众
  • 后跟采用厚实模压泡棉，专为跳远运动员需求设计，打造出众缓震体验
  • 后跟打孔设计，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性

产品细节

  • 显示颜色： 爆炸粉/空间蓝/电子绿/黑
  • 款式： IM9128-600

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