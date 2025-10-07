Luka 4
东契奇大童篮球鞋
41% 折让
Luka 4 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典配色致意。经典黑白色系搭配斑点水泥灰细节，塑就经典外观。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感。开启你的主场吧！
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
- 款式： HJ5225-101
稳定出众，平衡可靠
你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就强劲支撑和出众包覆，带来出色稳定性，助你稳控全场。
强劲抓地，稳固耐穿
Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。
非凡舒适，心无旁骛
足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。
其他细节
- 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
- 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
- 款式： HJ5225-101
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
