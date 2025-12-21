 
Luka 4 东契奇幼童运动鞋 - 白色/黑/狼灰/亮深红

Luka 4

东契奇幼童运动鞋

24% 折让

Luka 4 东契奇幼童运动鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典配色致意。经典黑白色系搭配斑点水泥灰细节，塑就经典外观。舒适泡绵、耐穿橡胶和便捷固定带，为孩子打造柔软非凡、柔韧灵活且富有支撑力的上佳鞋款。开启你的主场吧！


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
  • 款式： HJ5226-101

轻松穿脱，尽情畅玩

魔术贴粘扣固定带，令孩子轻松穿脱，塑就专属的稳固贴合感受。

稚嫩双足，出众缓震

足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震的日常穿着体验。

产品细节

  • 橡胶外底
  • 后跟提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.2

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.6

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。