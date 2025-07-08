Luka 4 "Bloodline"
东契奇大童篮球鞋
21% 折让
Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。
- 显示颜色： 黑/山峰白/煤黑/亮深红
- 款式： HJ5225-001
Luka 4 "Bloodline"
21% 折让
Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。
稳定出众，平衡可靠
你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。
强劲抓地，舒适耐穿
Air 加持，回弹缓震。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。
非凡舒适，心无旁骛
足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。
其他细节
- 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
- 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬
产品细节
- 显示颜色： 黑/山峰白/煤黑/亮深红
- 款式： HJ5225-001
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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