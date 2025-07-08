 
Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋 - 黑/山峰白/煤黑/亮深红

Luka 4 "Bloodline"

东契奇大童篮球鞋

21% 折让
黑/山峰白/煤黑/亮深红
微绿/蒸气绿/金属银/黑

Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。


  • 显示颜色： 黑/山峰白/煤黑/亮深红
  • 款式： HJ5225-001

Luka 4 "Bloodline"

21% 折让

Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，舒适耐穿

Air 加持，回弹缓震。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。

其他细节

  • 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
  • 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬

产品细节

  • 显示颜色： 黑/山峰白/煤黑/亮深红
  • 款式： HJ5225-001

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.8

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.4

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.2

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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