Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

Luka 4 "Bloodline" 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典运动鞋致意。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感，助你制霸球场。

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