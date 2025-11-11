Luka 4 "Hčerka"
东契奇大童篮球鞋
¥649
Luka 4 "Hčerka" 东契奇大童篮球鞋的名称取自斯洛文尼亚语，意为“女儿”。该鞋款巧妙融合柔美粉色与活力红色，结合优雅金色细节，旨在致敬卢卡·东契奇对女儿的爱。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，助你制霸赛场。
- 显示颜色： 闪电深红/落日红/白色/黑
- 款式： HJ5225-600
Luka 4 "Hčerka"
¥649
Luka 4 "Hčerka" 东契奇大童篮球鞋的名称取自斯洛文尼亚语，意为“女儿”。该鞋款巧妙融合柔美粉色与活力红色，结合优雅金色细节，旨在致敬卢卡·东契奇对女儿的爱。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，助你制霸赛场。
稳定出众，平衡可靠
你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就强劲支撑和出众包覆，带来出色稳定性，助你稳控全场。
强劲抓地，稳固耐穿
Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。
非凡舒适，心无旁骛
足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。
其他细节
- 右脚鞋舌内侧巧搭心形图案，为该鞋款注入别致新意
- 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬
产品细节
- 显示颜色： 闪电深红/落日红/白色/黑
- 款式： HJ5225-600
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。