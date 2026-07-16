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Luka 5
东契奇大童篮球鞋
32% 折让
球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇大童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款球鞋的中底搭载泡棉，旨在提供出众缓震性能。
- 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
- 款式： IW9038-500
Luka 5
32% 折让
球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇大童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款球鞋的中底搭载泡棉，旨在提供出众缓震性能。
其他细节
足底泡棉塑就舒适迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
- 款式： IW9038-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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