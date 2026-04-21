球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇幼童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用泡棉中底，提供出众缓震性能。

球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇幼童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用泡棉中底，提供出众缓震性能。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。