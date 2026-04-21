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Luka 5 东契奇幼童篮球鞋 - 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉

Luka 5

东契奇幼童篮球鞋

¥499
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球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇幼童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用泡棉中底，提供出众缓震性能。


  • 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
  • 款式： IW9039-500

Luka 5

¥499

球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇幼童篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用泡棉中底，提供出众缓震性能。

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
  • 款式： IW9039-500

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