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Luka 5
东契奇男子篮球鞋
¥999
球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇男子篮球鞋采用匠心设计，缔造出色球场掌控感，专为能将压力转化为亮眼表现的球员而打造。这款鞋采用全掌型 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。
- 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
- 款式： IW9036-500
Luka 5
¥999
球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇男子篮球鞋采用匠心设计，缔造出色球场掌控感，专为能将压力转化为亮眼表现的球员而打造。这款鞋采用全掌型 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。
其他细节
- 足底 Cushlon 3.0 泡棉，带来顺畅而舒适的脚感体验
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
产品细节
- 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
- 款式： IW9036-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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