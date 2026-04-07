球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇男子篮球鞋采用匠心设计，缔造出色球场掌控感，专为能将压力转化为亮眼表现的球员而打造。这款鞋采用全掌型 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。

显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉

款式： IW9036-500