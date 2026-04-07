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Luka 5 东契奇男子篮球鞋 - 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉

Luka 5

东契奇男子篮球鞋

¥999

球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇男子篮球鞋采用匠心设计，缔造出色球场掌控感，专为能将压力转化为亮眼表现的球员而打造。这款鞋采用全掌型 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。


  • 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
  • 款式： IW9036-500

Luka 5

¥999

球场上的卢卡？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 东契奇男子篮球鞋采用匠心设计，缔造出色球场掌控感，专为能将压力转化为亮眼表现的球员而打造。这款鞋采用全掌型 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。

其他细节

  • 足底 Cushlon 3.0 泡棉，带来顺畅而舒适的脚感体验
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 显示颜色： 浅海蓝/空间蓝/宝石蓝/透明粉
  • 款式： IW9036-500

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