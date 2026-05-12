Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列

¥729 ¥1,049 30% 折让

2026 年将迎来马年。Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列东契奇男子篮球鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。棕色、纹理提花和略带光泽感的皮革为你所需的技术和缓震增添了丰富的立体感。这款鞋专为卢卡的运动风格而打造——想快就快，需要时就控制，始终势不可挡。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。强韧又灵活的 IsoBand 提供稳定支撑与包裹感，助你在高速对抗与变向中保持掌控。

非凡舒适，心无旁骛

足底全掌 Cushlon 3.0 泡绵，带来顺畅而舒适的脚感体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。