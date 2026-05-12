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Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列
东契奇男子篮球鞋
30% 折让
2026 年将迎来马年。Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列东契奇男子篮球鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。棕色、纹理提花和略带光泽感的皮革为你所需的技术和缓震增添了丰富的立体感。这款鞋专为卢卡的运动风格而打造——想快就快，需要时就控制，始终势不可挡。
- 显示颜色： 浅英国褐/巴洛克棕/队红/红古铜
- 款式： IQ0567-201
Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列
30% 折让
2026 年将迎来马年。Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列东契奇男子篮球鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。棕色、纹理提花和略带光泽感的皮革为你所需的技术和缓震增添了丰富的立体感。这款鞋专为卢卡的运动风格而打造——想快就快，需要时就控制，始终势不可挡。
稳定出众，平衡可靠
你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。强韧又灵活的 IsoBand 提供稳定支撑与包裹感，助你在高速对抗与变向中保持掌控。
非凡舒适，心无旁骛
足底全掌 Cushlon 3.0 泡绵，带来顺畅而舒适的脚感体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。
产品细节
- 显示颜色： 浅英国褐/巴洛克棕/队红/红古铜
- 款式： IQ0567-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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