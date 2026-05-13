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Luka 5 "Matador" PF 东契奇男子篮球鞋 - 亮深红/金属银/黑

Luka 5 "Matador" PF

东契奇男子篮球鞋

31% 折让

每一段传奇，都有它的起点。对于卢卡来说，他的传奇始于马德里，而迈克尔·乔丹的传奇始于芝加哥。Luka 5 "Matador" PF 东契奇男子篮球鞋的配色旨在致敬两位传奇球员，采用红色鞋面和亮眼的银色细节。专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助你掌控球场。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。卢卡的球技？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。


  • 显示颜色： 亮深红/金属银/黑
  • 款式： IQ0661-600

Luka 5 "Matador" PF

31% 折让

每一段传奇，都有它的起点。对于卢卡来说，他的传奇始于马德里，而迈克尔·乔丹的传奇始于芝加哥。Luka 5 "Matador" PF 东契奇男子篮球鞋的配色旨在致敬两位传奇球员，采用红色鞋面和亮眼的银色细节。专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助你掌控球场。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡棉，提供出众缓震性能；搭载强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，并迅速发力，掌控战局。卢卡的球技？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。

其他细节

  • 强韧又灵活的 IsoBand 提供应你所需的稳定性与支撑包覆感，助力稳稳掌控赛局
  • 足底 Cushlon 3.0 泡棉，缔造舒适脚感

产品细节

  • 显示颜色： 亮深红/金属银/黑
  • 款式： IQ0661-600

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