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Luka 5 PF
东契奇男子篮球鞋
15% 折让
球场上的 Luka？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡棉，带来出色缓震性能，并配备强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，瞬间爆发完成下一个动作。
- 显示颜色： 多色/宝蓝/光辉绿/黑
- 款式： IO5034-900
Luka 5 PF
15% 折让
球场上的 Luka？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。Luka 5 PF 东契奇男子篮球鞋专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助力球员在球场上全方位控球。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡棉，带来出色缓震性能，并配备强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，瞬间爆发完成下一个动作。
其他细节
- 强韧又灵活的 IsoBand 提供稳定支撑与包裹感，让你在高速对抗与变向中保持掌控
- 脚下 Cushlon 3.0 泡棉，带来顺畅而舒适的脚感体验
产品细节
- 显示颜色： 多色/宝蓝/光辉绿/黑
- 款式： IO5034-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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